З депозитних процентів запорізьких вкладників бюджет отримав майже 9 мільйонів

Надходження податку на доходи фізичних осіб у вигляді процентів за два місяці 2019 року склали 8,9 мільйона гривень. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, лише у лютому фінансові установи регіону перерахували до бюджету майже 4,5 мільйона, що на 2 відсотки більше, ніж у лютому попереднього року.
З початку року лідерами зі сплати податку є банки, кредитні спілки та інші фінансові організації обласного центру, які спрямували до скарбниці 6,2 мільйона гривень. Від платників м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів надійшло 733 тисячі, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 703 тисячі, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 338 тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 282 тисячі, Вільнянського, Запорізького, Новомиколаївського районів – 195 тисяч.
Нагадаємо, ставка податку на доходи фізичних осіб з процентів від депозитних банківських рахунків, вкладів у кредитних спілках тощо складає 18 відсотків. Відповідно до ст. 170.4. Податкового кодексу України інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників залишаються конфіденційними.
Головне управління ДФС у Запорізькій області