Бліц опитування: Чи вмієти ви грати на музичних інструментах? Як вам сподобався досвід власної ігри на ударних інструментах?

1. Олена, працює у Горгазі: – Ось сьогодні спробувала грати на великих літаврах і ще на бубні. Дуже сподобалося. Люди з музичного колективу нас надихнули, ми ж не тільки грали, але й танцювали, не тільки діти, але й дорослі.
2. Яна, студентка:
-Взагалі в мене музична освіта и музичний досвід теж є. А відчути задоволення від гри на перкусійних інструментах ось сьогодні спробувала, тримала у руках маракаси.
3. Сергій, працює слюсарем:
-Досвду не маю, сьогодні перший раз спробував, це було класно, це було чудово, піднімає настрій, заводить, надихає.
4.Костянтин, працює у страховій компанії:
-Сьогодні я грав на барабанах у другий раз у житті. А перший у минулому році, на Хортиці, зовсім випадково зустрів цих же людей. І також випадково у мене у руках опинився барабан. Барабан для мене це поєднання, сплеск, викід. Людина у повсякденні відчуває негативні емоції, стрес. А викід це спосіб звести цей стрес до нуля.
5.Юлія, вихователь у дитсадку:
-Граючи сьогодні відчула прекрасні почуття, коли ми грали усі в одному ритмі, один одного підтримуючи. Мені достався маракасик, а потім мені дозволили на великому барабані, здається що це литаври. Сподобалося однаково і те, і те. По перше зігрілася, а по друге я зараз на під’йомі.