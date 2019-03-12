1.Ганна, студентка:
-Навчаючись у ВИШі особливих проблем я не відчуваю. Якщо людина не лінується, хоче навчатися, то вона отримає бажане. Ось хіба що розмір стипендії замалий, цих грошей не вистачає.
2.Валерій Авдієвський, дирижер муніципального театру танця ПК Л.Нєвєрової:
-Вважаю що в усі часи у системі освіти існували проблеми. Проблеми, це той двигун,який вимушую нас рухатися.Я зараз навчаюсь у Харківській академії на оперно-симфонічному диригуванні. З минулого року у нас з’явився новий предмет «академічна доброчесність»,і наш педагог який працював над розробкой цього курсу пояснив мету його створення, саме виникненням новітніх проблем часу, і необхідністю їх подолання. Тому і я вважаю, що якщо проблеми в освіті існують не самі по собі, а відтворюють певну задачу. До речі цей предмет вчить регулювати авторські права , а також допомагає існувати на рівних мистецькій молоді поруч з досвідченими майстрами старої школи.
3.Світлана Довлад, І.О.директора центра творчості «Народний дім»
-Наразі готуємо донечку до першого класу. Проходимо медогляди, це все дуже довго, і важко попасти до лікарів. Ну а власне з самою освітою хвилює що зараз зробили школу по місту прописки. А мені б хотілося аби дитина вчилася у той школі де колись і я навчалася. Тобто аби батькам обирати школу саме ту школу, де вищий рівень освіти і умови кращі.
4.Людмила Миколаївна, викладачка, м. Київ:
-Головні проблеми які я вдчуваю це низька мотивація студентів до навчанні. Здебільшого це стосується тих що вчаться на бюджеті. У контрактів більше тяги до навчання, і самодисципліна в них вища. Так само про викладачів. Багато хто живе и працює по застарілим калькам. Тобто кадри треба оновлювати.
5. Дарина, студентка:
-Навчаюсь на першому курсі. Здається проблем з освітою в мене немає, або я їх не помічаю. Було б бажання вчитися і тоді все складається добре. Викладачі в мене нормальні, друзі у групі теж.
Бліц-опитування: Які проблеми сучасної освітньої галузі вас найбільше хвилюють?
1.Ганна, студентка: