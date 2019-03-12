Через відсутність свідків вирок молочанцю, що зіпсував біл-борд, пригальмовано

Протокол про адмінпорушення суд повернув поліцейським на доопрацювання. Мова про подію, що сталася у Молочанську ще 28 лютого. Тоді місцевий житель облив рідиною зеленого кольору біл-борд з кандидатом в президенти від «Оппоблоку» Олександра Вілкула.
Невдовзі Жовтневий райсуд Запоріжжя розглянув адмінпротокол про хуліганство, але рішення винести не зміг. З’ясувалося, що патрульні склали протокол з порушеннями: зокрема, не виявилося свідків, які б бачили, що обвинувачений облив біл-борд зеленкою.
Тому суддя постановила повернути адмінпротокол на доопрацювання – йдеться в реєстрі судових рішень. Зазначимо, на розгляд адмінпротоколу дається три місяці, якщо цей термін встигне минути, справа просто закривають.