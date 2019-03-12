На Запоріжжі комунальні підприємства сплатили до бюджетів 37,5 мільйона гривень

З початку року надходження податку на прибуток комунальних підприємств до місцевих бюджетів Запорізької області склали 37,5 мільйона гривень. Порівняно з минулим роком сплачена сума зросла на 22 мільйона або на 143 відсотки. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько.
Зокрема, від організацій та установ комунальної форми власності, які зареєстровані у м. Запоріжжя , надійшло 7,6 мільйона, суб’єкти господарювання м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів спрямували до скарбниць 1,2 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 926 тисяч, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 524 тисячі, Якимівського та Приазовського районів – 342 тисячі.
Нагадаємо, відповідно до Бюджетного кодексу України податок на прибуток комунальних підприємств повністю надходить до місцевих бюджетів. Базова ставка податку складає 18 відсотків.
Головне управління ДФС у Запорізькій області