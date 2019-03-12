ОГОЛОШЕННЯ про проведення ТЕНДЕРУ

Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста України оголошує тендер на закупівлю аптечних/ фармаваучерів в рамках спільного проекту Товариства Червоного Хреста України і Французького Червоного Хреста з підтримки вразливих груп внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення в Запорізькій обл.
Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в тендері надіслати запит для отримання пакету тендерної документації до 25.03.2019 р., 16:00 год за київським часом, на e-mail: a.avdeeva@redcross.org.ua.
Кінцевий термін подачі тендерних пропозицій – 28.03.2019 р., 16:00 год за київським часом.