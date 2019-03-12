Презентація нового роману Олександра Завари «Гелтер Скелтер»

Книгарня «Є» та видавництво «Фабула» запрошують на презентацію нового роману Олександра Завари «Гелтер Скелтер» за участю автора. Захід відбудеться 15 березня. Початок – о 18:30. Модератор — Олесь Барліг.
«Гелтер Скелтер» — нова книга Олександра Завари, письменника, чий роман «Песиголовці» був відзначений критикою й читачами.
Звичайний університетський гуртожиток, звичайні студенти, але на цьому тлі розігрується драма, що викликає жах. Хто стоїть за серією кривавих злодіянь?
Це змішане співтовариство зовсім молодих, але дуже різних за ментальністю людей, чужих один одному, підкоряється особливим правилами, вибудовує власні ієрархії, зав’язує стосунки зі знаками «плюс» і «мінус» та збивається в зграйки та компанії, аби протистояти тиску середовища. І в цьому протистоянні часом відбуваються дуже дивні, часом неприродно жахливі речі…
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 137.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.