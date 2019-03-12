Шалені барабани у жіночіх руках

Дивовижне об’єднання небайдужих під назвою «Музичний клуб Барабанза», серед членів яких переважна більшість жінок несамовитими ритмами розбудили під час святкування Масляної патріархальну тишу історичного комплексу «Запорізький дуб». У глядачів та слухачів цього музичного перформансу не було жодного шансу на бодай відносний спокій. Запальна музика у одну мить підхопила на ноги і малечу і дорослих, влаштувавши безкінечні хороводи, з усілякими танцювальними колінцями та вибриками. Усі бажаючи мали змогу спробувати себе у якості виконавця.