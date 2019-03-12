Щоб убезпечити вибори, СБУ відкрило «гарячу лінію»

Щоб убезпечити вибори, СБУ відкрило «гарячу лінію»

СБУ закликає мешканців та гостей Запорізького краю напередодні майбутніх виборів Президента України бути уважними та обережними. «Для недопущення спроб дестабілізації громадського порядку та протидії розвідувально-підривній діяльності з боку ворожих спецслужб просимо громадян інформувати правоохоронців у випадках наявності інформації: про підготовку до скоєння терористичних актів, посягання на життя державного чи громадського діяча, а також суб’єктів виборчого процесу; про факти посягань на суб’єктів виборчого процесу, виборчі штаби, окружні чи дільничні виборчі комісії; про злочини проти виборчих прав і свобод громадянина, передбачених статтями 157-160 Кримінального кодексу України», йдеться у повідомленні прес-служби відомства.
У разі надходження такої інформації громадянам запропоновано звертатися за телефоном «гарячої лінії» Управління СБУ в Запорізькій області 15-68 або (061)764-46-58. Уся отримана інформація буде ретельно перевірена. Конфіденційність гарантується.

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