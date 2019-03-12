У ЗНУ відбудеться зустріч студентів із творцями нового українського молодіжного фільму «Сквот32» в Запоріжжі

Дата: 13 березня
Час: 11.00
Місце проведення: вул. Жуковського, 66б (навчальний корпус № 2), 3 поверх, актова зала
Під час зустрічі йтиметься про такі теми:
– як знайти в собі сили для мотивації;
– як поєднувати роботу та хобі;
– як зробити з хобі справу всього життя;
– як стати відомим та успішним.
Про те, як знайти мотивацію та про власну історію успіху на зустрічі розкажуть:
– кінопродюсер, CEO «Garnet International Media Group», продюсер фільму «Сквот32» Андрій Єрмак;
– українська актриса, режисер, сценарист, викладач, креативний продюсер фільму «Сквот32» Анна Александрович-Самініна;
– український актор театру та кіно, актор фільму «Сквот32» Сергій Лузановський;
– хiп-хоп виконавець Den Da Funk, чайний майстер, актор фільму «Сквот32» Денис Михальченко.
Довідка: новий український молодіжний фільм «Сквот32» – це історія сучасної української молоді, яка знаходиться в пошуках себе та свого місця в божевільному ритмі сучасного мегаполісу. Дівчина-фотограф Ліза раптово потрапляє у старий київський будинок, що назавжди змінює її життя.
Контактний телефон: 228-76-48 (відділ виховної роботи ЗНУ)