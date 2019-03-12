У ЗНУ відбудуться публічні лекції та майстер-класи від відомого українського науковця Вахтанґа Кебуладзе

14-15 березня з робочим візитом у ЗНУ перебуватиме д. філос. н., професор, керівник лабораторії наукового перекладу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вахтанґ Кебуладзе
Дата: 14 березня
Час: 11.25
Місце проведення: вул. Жуковського, 66 (навчальний корпус № 1), ауд. 61
Почесний гість проведе перекладознавчий майстер-клас «Переклад, культура і політика»
Дата: 14 березня
Час: 12.55
Місце проведення: вул. Жуковського, 66 (навчальний корпус № 1), ауд. 61
Вахтанґ Кебуладзе проведе майстер-клас «Особливості художнього і наукового перекладу»
Дата: 15 березня
Час: 12.55
Місце проведення: вул. Жуковського, 66 (навчальний корпус № 1), ауд. 50
Лекція від відомого науковця «Постколоніальні студії російської імперської літератури»
Відповідальна особа: Меняйло Вікторія Іванівна 097-543-03-73