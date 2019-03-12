На офіційному порталі опубліковано звернення прокурора Запорізької області, державного радника юстиції 3-го класу Валерія Романова до громадськості та ЗМІ.
«Як прокурор Запорізької області я не дозволю зруйнувати довіру до правоохоронних органів тим, хто в пошуках політичних дивідендів націлився на дестабілізацію ситуації в регіоні і тим, хто, переслідуючи дрібні політичні цілі, замахнувся на державні інтереси України.
Останнім часом в мережі Інтернет все частіше поширюються недостовірні відомості про затягування процесуальних дій в окремих кримінальних виробництвах саме з боку працівників прокуратури. При цьому, дана інформація публікується з посиланням на невідомі джерела, що вже ставить під великий сумнів її достовірність.
Як регіональний прокурор закликаю утриматися від провокацій і «фейків», покликаних служити на догоду окремим політичним силам в передвиборний період. Також я не дозволю впливати на принцип незалежності прокурорів у прийнятті процесуальних рішень, а також будь-яким чином політично спекулювати на цьому питанні.
Повідомляю, що в рамках проведеної з главою СБУ в області наради, ми розробили детальний план щодо недопущення інформаційних провокацій, тому всі хто надалі скористається впливу на хід окремих розслідувань, шляхом сіяння паніки і поширенню брехні в інформаційному просторі, будуть відповідати згідно із Законом України ” .
Валерій Романов: «Не дозволю політичних спекуляцій»
На офіційному порталі опубліковано звернення прокурора Запорізької області, державного радника юстиції 3-го класу Валерія Романова до громадськості та ЗМІ.