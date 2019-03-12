Варто знати: власну справу можна започаткувати за сприяння служби зайнятості

Державна служба зайнятості вже багато років підтримує підприємницькі ініціативи серед безробітних.
Згідно частини сьомої статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітними, які не можуть бути працевлаштовані у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи.
За інформацією Запорізької обласної служби зайнятості – працевлаштування безробітних шляхом залучення до підприємницької діяльності з виплатою допомоги по безробіттю одноразово передбачає наступні дії:
– інформування про можливості служби зайнятості у сприянні започаткуванню власної справи;
– надання індивідуальних профконсультацій профільними спеціалістами центру зайнятості;
– залучення безробітних, які зацікавились можливістю організації підприємницької діяльності, до консультаційного семінару з основ підприємництва та (або) до професійного навчання з основ підприємницької діяльності;
– розробка бізнес-плану (розробка бізнес-плану безробітним може здійснюватись як в процесі професійного навчання, так і самостійно);
– підготовка спеціалістами центру зайнятості документів безробітного для розгляду на засіданні комісії з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності;
– засідання комісії щодо розгляду здатності безробітного до організації та ведення підприємницької діяльності та необхідності виплати допомоги по безробіттю одноразово, винесення комісією рекомендацій керівнику центру зайнятості щодо доцільності такої виплати та підготовка протоколу з відповідним висновком;
– державна реєстрація безробітного як суб’єкта підприємницької діяльності (фізичної особи-підприємця, юридичної особи або громадської організації).
Такою послугою у минулому році скористалась Ганна Кулешова, яка багато років працювала бухгалтером, але мріяла про власну фотостудію. Перебуваючи на обліку в центрі зайнятості, Ганна із задоволенням пройшла навчання з підприємницької діяльності, отримала кошти, за які докупила необхідне обладнання та почала реалізацію власного бізнес-плану. Сьогодні молода дівчина вже має певну клієнтську базу та не шкодує про зміну професії.
Щоб за прикладом Ганни розпочати власну справу, можна звернутись у будь-який центр зайнятості або філії Запорізької області.
Додатково: З початку 2019 року вже 19 осіб започаткували власну справу Основними напрямами організації безробітними підприємницької діяльності на сьогоднішній день є: надання побутових послуг населенню (надання послуг у перукарнях та салонах краси послуги таксі та перевезень, діяльність у сфері права, торговельно-посередницька діяльність, відео – та фото – послуги, діяльність готелів та тимчасового розміщення).
Відділ організаційно-інформаційної та архівної справи ОЦЗ,тел.233-11-47