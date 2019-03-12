За 5 млн грн Тимошенко запропонували знятися з президентських перегонів Виборча кампанія лідерки «Батьківщини» набуває кримінальних ознак, стверджує Генрокурор Юрій Луценко

“Якщо воно ходить, як качка, плаває, як качка, крякає, як качка – то це качка”. Цим американським прислів’ям Генпрокурор Юрій Луценко відповів на запитання про те, яка політична сила намагалася “зняти” з виборів кандидата в Президенти Юрія Тимошенка, запропонувавши йому хабар у 5 мільйонів гривень.
“Якщо це російські технологи, за російськими схемами, з грошима, які навіть не знаю, хто у нас міг би на це виділити, то, найімовірніше, це – «Батьківщина»”, – наголосив глава ГПУ.
Для широкого загалу ця історія почалася з допису Луценка у “Фейсбуці”: увечері 6 березня він повідомив, що Генпрокуратура спільно з Державним бюро розслідувань та СБУ затримала двох осіб, “які намагалася вручити долари в еквіваленті 5 мільйонів гривень кандидату в Президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися”.
“З огляду на відоме слідству листування затриманих виконавців із політиками, чекаю ґвалту про політичні репресії”, – додав інтриги Генпрокурор.
“Ґвалт” не забарився. Вже на ранок лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко заявила, що спроба підкупу її однофамільця… це “маніпуляція Адміністрації Президента”. І, як з’ясувалося невдовзі, вкотре застосувала давно відомий у народі принцип, коли “тримай злодія!” найголосніше кричить саме злодій.
Таке вже було недавно, коли на своїх мітингах Тимошенко звинувачувала Президента Петра Порошенка у створенні мережі з купівлі голосів виборців. І незабаром Служба безпеки справді викрила таку мережу, але створену однопартійцями самої Тимошенко. Як свідчать виявлені під час обшуків документи, кураторами цієї “піраміди” були народні депутати від “Батьківщини” Руслан Богдан і Валерій Дубіль. А серед її безпосередніх керівників виявилися й громадяни Росії – зокрема, колишні довірені особи Володимира Путіна і Володимира Жириновського (особливий цинізм полягає в тому, що під час висування Тимошенко в Президенти ці особи сиділи в залі поміж ветеранів АТО).
Як повідомив Юрій Луценко на прес-конференції 7 березня, під час обшуків також було вилучено план спецпроекту щодо підкупу по 45 тисяч виборців на кожному з 28 округів Вінницької, Волинської та Дніпропетровської областей. Таким чином організатори “піраміди” сподівалися забезпечити перемогу кандидатки від “Батьківщини” вже в першому турі. “Загальний бюджет тільки цього плану – 1,67 мільярда гривень!” – наголосив Генпрокурор.
До речі, нардеп Дубіль виклик на допит у цій справі проігнорував. Якщо не з’являтиметься на виклики й надалі, Генпрокуратура планує внести до Верховної Ради подання на зняття з нього недоторканності. Тим паче, що тепер для цього з’явився ще один привід. За словами Генпрокурора, “є підстави вважати Дубіля причетним” і до спроби підкупу Юрія Тимошенка.
Похвалившись, що виграв парі з колегою – “поставив” на те, що кандидат у Президенти, який намагався зняти Тимошенка з виборів, “спалиться” сам, – Луценко розповів про подробиці спецоперації. Затриманими, які принесли Юрієві Тимошенку обіцяні гроші, виявилися ветерани АТО – голова Партії захисників України Тарас Костанчук, який раніше працював із нинішнім соратником Тимошенко Валентином Наливайченком, та Олександр Іщенко.
З СМС-повідомлень у їхніх телефонах випливає, що Тимошенкові пропонували два варіанти розвитку подій. Якщо той погодиться знятися з виборів, то, крім 5 мільйонів, отримає фінансову підтримку для подальшої політичної діяльності, розкрутку у ЗМІ, славу “героя для народу, який не продався Пороху” тощо.
А якщо залишиться кандидатом – після виборів на нього чекає забуття, переслідування від МВС (схоже, чутки про те, що Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на цих виборах підтримує Юлію Тимошенко – не такі вже й чутки) та інші великі неприємності.
“Це шантаж громадянина України, який використав своє конституційне право зареєструватися кандидатом у Президенти», – наголосив Луценко.
Останнє повідомлення, з проханням інформувати відправника про те, як відбувається “зняття” кандидата, надійшло на телефон помічника Тимошенка з номера, який належить нардепові Дубілю.
Усе листування велося під санкціонованим контролем спецслужб, до яких Тимошенко одразу звернувся із заявою про спробу підкупу та шантаж.
“Я йшов виключно заради того, щоб перемагати. Я буду йти до кінця, мене не знімуть навіть за великі гроші, і ви вже це зрозуміли. І я, щонайменше, хочу вийти у другий тур з Петром Олексійовичем і перемогти його”, – заявив народний депутат і також ветеран АТО Юрій Тимошенко в коментарі українській службі БіБіСі.
Звісно, такі заяви від кандидата, чий рейтинг коливається на межі 1 відсотка, звучать, м’яко кажучи, наївно.
Водночас очевидно, для кого його висування створює значні проблеми – передусім через неуважність виборців. “Юрій Тимошенко, який стоїть у бюлетені поруч з Юлією Тимошенко і має такі самі ініціали, може відібрати у неї 2-3 відсотки. А для Юлії Володимирівни ці відсотки надзвичайно, принципово важливі”, – наголошує політичний експерт Дмитро Васильєв.
Справді, лідерка “Батьківщини” опинилася в такій ситуації, коли важливий не те, що кожен відсоток – кожен голос. Розкриття передвиборчої “піраміди”, затримання її соратника Владислава Мангера за підозрою в замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, розслідування проекту Bihus.info про махінації з фінансуванням її виборчої кампанії, на яку мільйони гривень перераховували нібито звичайні касирки й манікюрниці, – все це завдало помітного удару по рейтингу Юлії Тимошенко, яка фактично втратила шанс вийти в другий тур виборів. Звідси – розпачливі спроби пробитися туди бодай шляхом підкупу.
Але виходить тільки гірше: тепер до “чорної смуги” неприємностей Тимошенко додалася ще й кримінальна справа з шантажем кандидата у Президенти…
Врізка
Втрачаючи шанси пробитися у другий тур, кандидати, щоб досягти омріяної мети про посаду Президента, не гребують ані підкупом, ані шантажем.
За 5 млн грн Тимошенко запропонували знятися з президентських перегонів Виборча кампанія лідерки «Батьківщини» набуває кримінальних ознак, стверджує Генрокурор Юрій Луценко
“Якщо воно ходить, як качка, плаває, як качка, крякає, як качка – то це качка”. Цим американським прислів’ям Генпрокурор Юрій Луценко відповів на запитання про те, яка політична сила намагалася “зняти” з виборів кандидата в Президенти Юрія Тимошенка, запропонувавши йому хабар у 5 мільйонів гривень.