Запорізький підприємець відшкодував бюджету 840 тисяч гривень несплаченого ПДВ

Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області закінчило досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного ухилення від сплати податків фізичною особою-підприємцем.
Співробітники податкової міліції встановили, що підприємець в результаті відображення у податковому обліку та податковій звітності операцій з придбання товарів та послуг у підприємств, використання яких у подальшому документально не підтверджено, ухилився від сплати ПДВ у сумі 840 тисяч гривень.
Завдяки заходам, вжитими працівниками податкової міліції під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, податки та завдані державі збитки відшкодовані в повному обсязі.
Таким чином у лютому 2019 року до суду направлено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності підприємця на підставі ч.4 ст.212 КК України.
Головне управління ДФС у Запорізькій області