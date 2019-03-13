Читайте у газеті “Запорізька правда” за 14.03.2019 р.

Друзі! У четвер, 14 березня, у День вшанування українських добровольців виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
П’ятиріччя Запорізької обласної самооборони не згадав жоден з представників влади, жоден з чиновників, хто отримав свої посади саме завдяки пересічним громадянам, які у найважчий для України історичний момент взяли відповідальність на себе і відстояли прагнення народу до демократичних перетворень. У День українських добровольців «Запорізька правда» надає слово Вадиму Литвину, командиру Шевченківської сотні Запорізької обласної самооборони.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Зокрема, на прикладі реалізації обласної Програми розвитку інформаційної галузі в регіоні поговоримо про сумнівну доцільність використання коштів обласного бюджету, який наповнюємо ми, мешканці Запорізької області – платники податків. Питання має бути ухвалене на позачерговій сесії облради, яку, до речі, скликають із порушенням регламенту. Тож маємо ще одну тему для роздумів – про ефективність роботи наших обранців.
Також вчергове спонукаємо наших читачів задуматися про власну відповідальність у контексті виборчої президентської кампанії.
Не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Разом з тим, привертаємо увагу нашої аудиторії до глобальних проблем.
Чому десятки тисяч школярів у Бельгії напередодні виборів до Європарламенту, що відбудуться в травні цього року, регулярно виходять на протести? Чи мають їх підтримати українські школярі? Про це дізнайтесь із «Запорізької правди».
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
В Україні запустили освітній проект про здорове харчування дітей. Мета проекту — підвищення рівня обізнаності школярів про основи здорового харчування, а також мотивування батьків і дітей до здорового способу життя.Освітню програму заходів розроблено на основі всесвітньо визнаних підходів до організації здорового харчування для школярів від 6 до 14 років в інтерактивній та ігровій формі.Усі матеріали проекту, зокрема й «Тарілка здорового харчування», узгоджені та рекомендовані до використання Асоціацією дієтологів України та Центром громадського харчування.
Актуальною, на наш погляд, є й тема забезпечення студентів медуніверситетів практикою. Це проблема для майбутніх медиків і морока для викладачів. Ситуацію у Запорізькому державному медичному університеті дослідила Марія Прокопчук, журналістка-практикантка.
А у нашій рубриці «Дивина тижня» ви дізнаєтеся про один із способів творчого самовираження- гру на унікальних музичних інструментах. У традиційному бліц-опитуванні наші земляки діляться власним цікавим досвідом такого музикування.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.
Читайте у газеті “Запорізька правда” за 14.03.2019 р.
Друзі! У четвер, 14 березня, у День вшанування українських добровольців виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.