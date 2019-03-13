Добровольці Божої чоти відстояли Україну

Дивно, але п’ятиріччя Запорізької обласної самооборони не згадав жоден з представників влади, жоден з чиновників, хто отримав свої посади саме завдяки пересічним громадянам, які у найважчий для України історичний момент взяли відповідальність на себе і відстояли прагнення народу до демократичних перетворень.
Сумно, що з кожним роком стирається із народної пам’яті героїка вчинку самооборонівців на тлі тотальної неспроможності влади на всіх рівнях в нашому місті та області навесні 2014р захистити суверенітет держави! На жаль, у той момент на нашу армію було годі й сподіватись. Кількість боєздатних людей, які несли військову служили у лютому 2014 року, стала відомою лише нещодавно – їх нарахували менше п’яти тисяч на всю країну! Цю інформацію я подаю аналітикам і всім нашим «фельдмаршалам» на замітку.
Природно, сучасним можновладцям не цікаво згадувати про тих, хто забувши про власні інтереси і безпеку, щоденно ризикуючи власним життям, оберігав від захоплення будівлю обласної державної адміністрації, а разом з тим і Україну від перетворення її у «недоросію путена». Не втримай ми тоді оборону, всі жахи нинішньої війни опинилися б у нашому місті.
Але сталева рішучість запорожців, які встали в ряди самооборони і протидіяли провокаторам, тоді тричі перемогла кращих путінських добре озброєних і навчених диверсантів. І це дало змогу Україні вже за кілька місяців потроху зібратися і здійснити опір окупантам.
Ми пам’ятаємо, що табличка з телефонами штабу самооборони з’явилася на адмінбудинку в обласному центрі 25 лютого 2014 року. І особисто я ніколи не забуду, як ми вже наступного дня прийшли в штаб і записалися в лави самооборонівців. Завдання, яке ми тоді ставили перед собою, – максимально протидіяти ворогу, не дати захопити місто! Я вдячний всім кращим людям за мужність і громадянський подвиг, свідками яких ми є протягом цих років! Бо із лав самооборони наші хлопці і дівчата добровольцями пішли на фронт і виборють незалежність нашої держави у визвольній війні проти російських окупантів на Донбасі.
Діяльність Запорізьких самооборонівців і їх протидія путинським провокаторам здобули високе визнання – про них написала авторитетна “The Ttimes”, а британський парламент присвятив окреме засідання.
Певен, з такими побратимами і посестрами, як наші самообронівці і добровольці, ми обов’язково переможемо у цій війні! Слава Україні!
Вадим Литвин,
командир Шевченківської сотні Запорізької обласної самооборони
Добровольці Божої чоти відстояли Україну
Дивно, але п’ятиріччя Запорізької обласної самооборони не згадав жоден з представників влади, жоден з чиновників, хто отримав свої посади саме завдяки пересічним громадянам, які у найважчий для України історичний момент взяли відповідальність на себе і відстояли прагнення народу до демократичних перетворень.