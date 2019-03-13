Позачергову сесію облради знову скликають терміново. Чи встигли депутати вивчити питання, які будуть ухвалювати?

14 березня ,об 11.00, за розпорядження голови обласного парламенту Григорія Самардака має відбутися двадцять восьма позачергова сесія Запорізької обласної ради сьомого скликання. Вчергове інформацію про подію оприлюднено з порушенням регламенту – за два дні до події. Розпорядження голови датоване 11 березня 2019 року. І на сайті повідомлення про надважливий для забезпечення життєдіяльності області захід сором’язливо подано навіть не на основній інформаційній стрічці, а праворуч заховано серед інших оголошень та анонсів. Хто не знає, де шукати, навряд чи знайде.
У переліку, що мають розглянути депутати, 47 питань. В їх числі і такі як «Про створення комісії з оцінки корупційних ризиків у Запорізькій обласній раді» та «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 «Про обласний бюджет на 2019 рік». Такі і подібні їм питання, яких чимало мають ухвалити народні обранці, на думку пересічного громадянина, потребують детального вивчення. Але на думку керівників регіону, вочевидь, депутатам не варто обтяжувати себе таким дріб’язком. І голосування можна буде пришвидшити «пакетним» способом. А то не дай Боже, вивчаючи прискіпливо матеріали проблемних питань, зокрема, з «Про внесення змін до Програми сприяння розвитку інформаційної галузі області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 31.03.2016 № 2 (зі змінами)», побачать, що у переліку наданих документів( зокрема, оприлюднених на сайті) в наявності лише звіт про виконання цієї програми у 2018 році, в якому із заходів зазначено небагато заходів- лише 4. Серед них «Інформаційний супровід знакових подій в Запорізькій області та діяльності органів виконавчої влади( про органи місцевого самоврядування – а саме обласну раду навіть не згадано!- авт.), проведення соціально-значущих інформаційних кампаній на телебаченні та радіо і у друкованих виданнях» – загальною сумою на 938, 5 тис грн. Згідно звіту інформація про знакові події в Запорізькій області та діяльність органів виконавчої влади, проведення соціально-значущих інформаційних компаній розміщувалась на телеканалі «Z», «ТРК «Алекс», на радіо «Максимум FM», «Люкс FM», а також у газетах «Верже», «МИГ», «Горожанин Информ», «Панорама», «Запорізька правда», «Запорожский пенсионер». Зазначу, що у нашій газеті згідно укладеного з ОДА договору про висвітлення діяльності органів влади розміщено матеріалів на … 15(!) тис грн, що склало 0,015% від вказаної суми. І ці матеріали є офіційними документами органу влади, які він має оприлюднювати обов’язково(!) згідно діючого законодавства. І як саме обласна влада «розвиває» інформаційну галузь в регіоні на прикладі нашого видання читачам і пошановувачам «Запорізької правди» добре відомо – безжально знищує єдину українськомовну газету обласного рівня із 100-річною історією! Що ж до інших оплачуваних із обласного бюджету інформаційних матеріалів, які, до речі, не розміщувалися у нашій газеті, то це здебільшого такі, що популяризують конкретну персону – голову ОДА Костянтина Бриля. А про імплементацію державної інформаційної політики у інформаційному просторі окремо взятої Запорізької області мови не ведеться.
Також в означеній програмі є й виконаний захід «Підготовка матеріалів та видання національно-патріотичних видань (пов’язаних з відзначенням Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Дня Перемоги, пам’ятних дат Дня пам’яті жертв голодоморів)»- а в їх числі 16 книжок накладом по 150 шт кожна!, але на суму 392 тис грн, в середньому це по 165 грн за одну. З огляду на потреби нашого регіону у таких виданнях, то краплина в морі. Але вочевидь дуже дорога, з огляду на затратну частину, краплина. А ось «Путівник по Запорізькій області», надрукований на виконання заходу «Виготовлення друкованої презентаційної продукції з нагоди відзначення державних свят» у кількості 1 тис примірників вартував нашому обласному бюджету 290(!) тис грн, тобто по 290 грн за книжечку. Загалом, директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Леван Шишинашвілі звітує про суму у понад 1 млн 620 тис грн. І це великі кошти. Але вони жодним чином не додають імпульсу розвитку інформаційної галузі у Запорізькій області. Сподіваюсь, депутати обміркують доцільність їх використання. Але свої власні висновки про те, як використовують гроші платників податків у Запорізькій області, лише на прикладі виконання однієї з програм можуть зробити і наші читачі.
Про перебіг подій на сесії ми розкажемо у наступному впуску газети.
Наталя Зворигіна