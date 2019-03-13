Про проект «Заради життя»

12 березня 2019 року у Запоріжжі відбулася робоча зустріч партнерів проекту «Заради життя» щодо підготовки засуджених до звільнення, забезпечення безперервного догляду та лікування колишніх в’язнів, що живуть з ВІЛ, туберкульозу та гепатиту С.
Даний захід відкрив Віктор Васюк – заступник директора Державної установи «Центр пробації» привітав учасників робочої зустрічі, ознайомив з діяльністю служби пробації в Україні.
Микола Гагаркін – голова правління ВБО «Мережа організацій, що працюють у пенітенціарній сфері», керівник напрямку «Пробація» проекту «Заради життя» представив попередні результати впровадження проекту: якісні інтегровані послуги з ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусного гепатиту С для людей в конфлікті із законом». Завдання та заходи щодо підготовки засуджених до звільнення, надання соціального супроводу.
Ігор Литвин – регіональний координатор проекту «Заради життя» благодійної організації «100 відсотків життя. Запоріжжя» ознайомив присутніх з діяльністю організації, статистичними даними. Комплексним підходом щодо безперервного доступу до лікування, медичних, діагностичних та соціальних послуг для ВІЛ-позитивних осіб, які готуються до звільнення та звільняються з місць позбавлення волі.
Проект націлений на збільшення рівня виявлення випадків захворювань та посилення диспансерного спостереження, лікування та утримання під доглядом осіб, узятих під варту, засуджених та осіб, які готуються до звільнення, які звільнились та які живуть з ВІЛ, туберкульозу та гепатиту С. Окрім того, в рамках проекту передбачено запровадження та розширення доступу до замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю, які тримаються в установах Державної виконавчої служби України.
Наталія Кожан – консультант напрямку «Пробація» проекту «Заради життя» Всеукраїнської благодійної організації «Мережа організацій, що працюють у пенітенціарній сфері» представила проект Типового порядку взаємодії партнерів щодо надання пакету послуг засудженим, які готуються до звільнення, колишнім в’язням з метою забезпечення безперервного догляду, лікування та супроводу хворих на ВІЛ-інфекцію в рамках проекту РАТН «Заради життя».
Комунарський районний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області представляла Марина Романенко – начальник відділу.
У заході взяли участь представники медичних закладів міста, медичних частин установ виконання покарань, відділу поліції, Запорізького обласного та міського центрів зайнятості, Запорізького міського центу соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді.
Робоча зустріч організована Всеукраїнською благодійною організацією «Мережа організацій, що працюють в пенітенціарній сфері» за сприянням міжнародної організації РАТН в рамках проекту «Заради життя»: якісні інтегровані послуги з ВІЛ, туберкульозу та вірусного гепатиту С для людей в конфлікті з законом.
На базі Комунарського районного відділу вже зараз діє консультативний кабінет, засуджені мають змогу безкоштовно пройти експрес тест на наявність ВІЛ інфекції чи гепатиту С, незалежно від результату тестування, отримати консультацію та за потребою подальше обстеження та лікування.
Філія Центру пробації в Запорізькій області
Про проект «Заради життя»
12 березня 2019 року у Запоріжжі відбулася робоча зустріч партнерів проекту «Заради життя» щодо підготовки засуджених до звільнення, забезпечення безперервного догляду та лікування колишніх в’язнів, що живуть з ВІЛ, туберкульозу та гепатиту С.