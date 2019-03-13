За два місяці 1776 запоріжців започаткували власну справу

Упродовж січня-лютого 2019 року фахівці фіскальної служби Запорізької області зареєстрували 1776 суб’єктів господарювання. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість громадян, які започаткували власну справу, зросла на 273 особи.
Як свідчать статистичні дані, з початку року більш активно реєстрували бізнес підприємці-фізичні особи – 1375. Кількість новостворених СГД-юридичних осіб склала 401. Лише у лютому 750 фізичних осіб-підприємців та 214 суб’єктів господарювання-юридичних осіб стали частиною запорізької бізнес-спільноти, що разом на 162 суб’єкти перевищує кількість нових платників у лютому 2018 року.
Таким чином станом на 1 березня 2019 року на обліку у фіскальній службі області перебувають 68024 підприємця-фізичні особи та 42842 СГД-юрособи. Зокрема, у регіоні здійснюють діяльність 9840 платників ПДВ, це на 27 суб’єктів більше, ніж на аналогічну дату минулого року.
Нагадаємо, за два місяці 2019 року внесок запорізьких платників до бюджетів усіх рівнів склав більш ніж 2,8 мільярда гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області