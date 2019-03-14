Євроінтеграція в пробації – обґрунтування індивідуальних висновків про фактори ризику вчинення повторного кримінального правопорушення

З урахуванням проведених досліджень і вивчення міжнародного досвіду Департаментом пробації Міністерства юстиції за консультаційної підтримки експертів Євросоюзу було розроблено національний інструмент оцінки ризиків та Інструктивно-методичні матеріали щодо оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення, які з грудня 2015 року вивчалися персоналом органів пробації з метою використання у роботі.
З метою підвищення вірогідності інструменту оцінки ризиків за сприяння експертів Євросоюзу проводиться його валідація. Нині інструмент вже пройшов етапи достатньої та конструктивної валідації й перебуває на етапі прогностичної валідації.
Валідація національного Інструменту оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення проводиться з метою підготовки обґрунтованих індивідуальних висновків про фактори ризику, що впливають на поведінку засудженого та потребують першочергових заходів з реабілітаційного впливу в умовах вільного суспільства. Черговий етап валідації Оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення був завершений 01 березня 2019 року. З метою підготовки до проведення цього етапу 13-14 грудня 2018 року за підтримки EU Project «Pravo-Justice» у м. Києві відбувся тренінг «Практичні аспекти роботи з оцінкою ризику вчинення повторного кримінального правопорушення».
Участь у тренінгу взяли представники Державної установи «Центр пробації», співробітники уповноважених органів з питань пробації з понад десяти регіонів України, а також експерт проекту ЄС «PRAVO – JUSTICE» Деніел Кларк. Окремою темою обговорення стала процедура проведення валідації інструменту оцінки ризиків, а також порядок збору даних. Представникам уповноважених органів з питань пробації з регіонів було представлено статистичну форму та алгоритм збору даних для проведення вказаної валідації.
Запорізька область стала одним з учасників проекту. В ньому взяли участь Токмацький, Мелітопольський та Хортицький підрозділи. В результаті аналізу даних, що були зібрані на засуджених, можна виділити основні криміногенні потреби, характерні для певного району. Так, найпоширеніші криміногенні потреби, характерні для засуджених в Запорізькій області:
робота та матеріальне становище;
контроль над поведінкою та мисленням;
вживання алкоголю та психоактивних речовин;
стосунки у суспільстві (насамперед, наявність та вплив криміногенного оточення).
Більшість засуджених мають низький рівень ризиків вчинення нового кримінального правопорушення – 73 % засуджених, високий рівень ризиків вчинення нового кримінального правопорушення мають 1,3 % засуджених.
Участь в черговому етапі валідації оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення надала можливість для працівників пробації вдосконалити навички практичного застосування інструменту Оцінки.
Юрій Мендель,
Токмацький районний відділ
філії Центру пробації в Запорізькій області