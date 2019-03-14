Музей історії зброї запрошує Вас на виставку присвячену жінкам-вйськовослужбовцям

14 березня Україна відзначає День українського добровольця. Саме в цей день в запорізькому Музеї історії зброї, вже традіційно, відбудеться відкриття тематичної виставки. Цього року вона буде присвячена жінкам-добровольцям.
Експонати та фотографії для виставки «ВІЙНА ТА ВОНА» надані запоріжанками, які служать у Збройних силах України та брали участь в АТО-ОСС. Ознайомитись з ними всі бажаючі зможуть у Музеї історії зброї до 28 березня.
Урочисте відкриття виставки відбудеться в четверу, 14 березня, о 16:00. Запрошуємо журналістів взяти в ньому участь. Наша адреса: Запоріжжя, проспект Соборний, 189. Б
З повагою, Роман Акбаш, креативний директор Музею історії зброї
Телефон: 050 533 93 29