Туніки весни 2019. Варіанти наймоднішого поєднання

Жіночі туніки останнім часом почали займати далеко не останні сходинки в індустрії моди. Все через те, що вони максимально комфортні та цікаві. Туніки можуть урізноманітнити образ та додати родзинки. Вельми цікавим фасоном для багатьох жінок виступають варіанти з кокеткою та завищеною талією. Такі моделі вигідно підкреслюють всі переваги тіла. До того ж візуально подовжують силует. Вишукані туніки дозволяють створювати не тілько повсякденні образи, але й захоплювати в якості вечірнього вбрання. Як правило такі вбрання виконуються з атласу та шифону. Їх декорують також бісером, вишивкою та прикрашають аплікацією. Високим дівчатам зі струнким тілом в нагоді стануть туніки з воланами та рюшами. Не так давно на піку популярності знову з’явилися трапецевидні вбрання, які в багатьох випадках замінюють сукню.
Що стосується повсякденного гардеробу тут не слід відмовляти собі у моделях з деніму, трикотажних матеріалів та бавовняних тканин. Окремо варто згадати про туніки з довгими рукавами з манжетами або розрізами. При виборі тунік на кожен день, мабуть, немає ніяких заборон і обмежень. Це можуть бути варіанти з коротким, середнім або довгим рукавом, укорочені або подовжені варіанти. Вбрання може бути однотонним або з малюнками, приталеним або вільним. Найголовніше, щоб туніка добре виглядала на тілі. Варіанти в стилі «кежуал» дуже вдало виглядають з брюками, джинсами або легінсами. За бажанням можна використовувати туніки замість короткого платтячка. Важливим питанням все ж таки залишається поєднання туніки з іншими елементами. Ідеальним варіантом на будь яку погоду стануть штани або джинси укороченого типу, які слід комбінувати з взуттям на підборах. В більш теплий час в нагоді стануть босоніжки, сандалі та човники. Якщо ж ви бажаєте створити унікальний та ефектний наряд, в такому випадку однотонну туніку слід поєднати зі шкіряними джинсами. Також вбрання можна з легкістю комбінувати зі спідницями та створювати так званий street-style.
Однак найпопулярнішими виступають подовжені туніки. У моді 2019 року варіанти туніка з подовженою спиною нагадують легкі, вільні сукні. Передня частина такої туніки може бути на рівні зі спиною, або значно відрізнятися. Особливо користуються популярністю моделі з довгою спиною. Цього року туніки можуть бути виконані в найрізноманітніших стилях, саме тому цей невід’ємний елемент жіночого гардеробу і користується такою популярністю. Дівчатам, які віддають перевагу стриманим відтінкам, дизайнери пропонують моделі, що нагадують подовжені сорочки. При цьому вони можуть мати риси класичних як жіночих, так і чоловічих сорочок. Що стосується кольору то можна вибрати абсолютно будь-який колір, який припадає до смаку. Отже, враховуючи все сказане вище, можна з упевненістю купувати різноманітного роду туніки, які стануть не тільки невід’ємною частиною Вашого повсякденного гардеробу, но і додадуть унікальності вашого розміру.