У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували загоряння автомобіля

13 березня о 23:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Південне шосе Вознесенівського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить автомобіль Ленд Ровер на площі 5 кв. м.
О 23:53 вогнеборці локалізували загоряння, о 00:15 – повністю ліквідували. Внаслідок пожежі пошкоджено автомобіль Ланос, який був розташований поруч з Ленд Ровером.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Запорізька область: за добу фахівці-піротехніки знешкодили 4 одиниці ВНП часів минулих війн
13 березня в полі в с. Нове Мелітопольського району фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 4-мінометні міни калібром 82 мм часів минулих війн, які були виявлені 12.03.19 року.
Виявлені ВНП знищили в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
• припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
• в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
• організувати охорону небезпечного місця;
• не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
• ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.