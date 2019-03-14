У м. Запоріжжя вогнеборці врятували на пожежі двох чоловіків

13 березня о 6:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку по вулиці Радіо в Комунарському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники становили, що горять домашні речі в кімнаті на площі 20 кв.м.
Під час гасіння пожежі вогнеборці вивели на свіже повітря двох чоловіків та передали лікарям. 67-річного власника та його 34-річного племінника каретами швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні.
О 06:33 вогнеборці локалізували займання, а о 06:43 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.