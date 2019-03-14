Валерій Манько: “Надходження ПДВ від платників Запорізької області зросли на 25 мільйонів”

Запорізькі платники податку на додану вартість за перші два місяці року перерахували до державного бюджету 548,4 мільйона гривень (без показників великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, сплата ПДВ порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 25 мільйонів. У лютому до держбюджету надійшло 225,5 мільйона, що на 28,8 мільйона або на 14,6 відсотка більше, ніж торік.
За два місяці більшу половину загальних надходжень забезпечили суб’єкти господарювання м. Запоріжжя, які сплатили майже 316 мільйонів. Мелітопольські і веселівські платники спрямували до держскарбниці 43,3 мільйона, бердянські і приморські – 41,3 мільйона. Підприємства і підприємці Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів поповнили бюджет на 38,7 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – на 23,4 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 20,7 мільйона.
У структурі доходів державного бюджету за січень-лютий сплата податку на додану вартість знаходилась на першому місці та склала 40 відсотків.
Усього у Запорізькій області зареєстровано 9840 платників ПДВ.
Головне управління ДФС у Запорізькій області