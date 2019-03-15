ПАМ’ЯТНА ДОШКА –НА ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНА СПОРТУ

13 березня виповнилося 85 років Володимиру Сократовичу Дандику,заслуженому тренеру України, почесному громадянину Оріхова. З нагоди ювілею ветерана було відкрито пам’ятну дошку на спортивно-оздоровчому комплексі Оріхівського коледжу ТДАТУ, де він працював з 1968 по 2017 рік. Саме з його ініціативи було зведено цю спортивну споруду, яка є гордістю закладу і створені чудові умови для занять різними видами спорту.
Ювіляр приймав щирі вітання від адміністрації ,викладачів і студентів, представників міської ради, своїх колишніх вихованців і сердечно подякував за увагу і повагу,проявлені до нього.
Тамара Курочкіна
м.Оріхів