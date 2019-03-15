Ротарі клуб Запоріжжя відзначив молодих талановитих піаністок на щорічному музичному конкурсі

Ротарі Клуб Запоріжжя вже традиційно щорічно нагороджує обдаровану творчу молодь. Два дні в Запорізькому музичному училищі імені Платона Майбороди за звання кращого віртуоза фортепіанного мистецтва боролись 47 юних музикантів і музиканток із усієї України.
Цьогоріч Чартерний Президент клубу Тамара Огородова вручила спеціальні нагороди – Дипломи – чотирьом молодим піаністкам Запорізької області – Аліні Барсегян, Ірині Архіповій, Анастасії Негусторовій та Яні Бондаренко.
Тамара Огородова відзначила: «Ротарі клуб Запоріжжя вже одинадцять років підтримує добрі починання в нашій області. Наприклад, дівчатка та хлопчики, які перебувають на лікуванні в дитячому відділенні обласного протитуберкульозного диспансеру тривалий час в полі зору небайдужих запорізьких ротарійців. І ми раді, що наша підтримка допомагає нашим маленьким громадянам України або побороти свої життєві труднощі, або підтримує їх у творчості. Звичайно, ніякий талант не відбудеться без праці. Даруйте музику, в першу чергу, собі, нам, бо ми любимо її. В таких конкурсах ви набуваєте майстерність, знаходите друзів. Хай музика буде для вас тим прекрасним ланцюжком, що єднає людей мистецтва. А в майбутньому – вашою професією чи чудовим святом у житті!»
На запрошення запорізького Ротарі клубу до їх ініціативи долучилися також Ротарі Клуби з Миколаєва та Одеси, які також відзначили представниць зі своїх міст.
Контактна особа: Оксана Дроздовська, тел.: 099-379-86-42, 098-44-201-78
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