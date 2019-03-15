Ротарі клуб Запоріжжя відзначив молодих талановитих піаністок на щорічному музичному конкурсі

Ротарі клуб Запоріжжя відзначив молодих талановитих піаністок на щорічному музичному конкурсі

Ротарі Клуб Запоріжжя вже традиційно щорічно нагороджує обдаровану творчу молодь. Два дні в Запорізькому музичному училищі імені Платона Майбороди за звання кращого віртуоза фортепіанного мистецтва боролись 47 юних музикантів і музиканток із усієї України.
Цьогоріч Чартерний Президент клубу Тамара Огородова вручила спеціальні нагороди – Дипломи – чотирьом молодим піаністкам Запорізької області – Аліні Барсегян, Ірині Архіповій, Анастасії Негусторовій та Яні Бондаренко.
Тамара Огородова відзначила: «Ротарі клуб Запоріжжя вже одинадцять років підтримує добрі починання в нашій області. Наприклад, дівчатка та хлопчики, які перебувають на лікуванні в дитячому відділенні обласного протитуберкульозного диспансеру тривалий час в полі зору небайдужих запорізьких ротарійців. І ми раді, що наша підтримка допомагає нашим маленьким громадянам України або побороти свої життєві труднощі, або підтримує їх у творчості. Звичайно, ніякий талант не відбудеться без праці. Даруйте музику, в першу чергу, собі, нам, бо ми любимо її. В таких конкурсах ви набуваєте майстерність, знаходите друзів. Хай музика буде для вас тим прекрасним ланцюжком, що єднає людей мистецтва. А в майбутньому – вашою професією чи чудовим святом у житті!»
На запрошення запорізького Ротарі клубу до їх ініціативи долучилися також Ротарі Клуби з Миколаєва та Одеси, які також відзначили представниць зі своїх міст.

Контактна особа: Оксана Дроздовська, тел.: 099-379-86-42, 098-44-201-78
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