У Мелітопольському районі вогнеборці ліквідували пожежу в літній кухні

14 березня о 13:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Головна в с. Костянтинівка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить літня кухня на площі 40 кв.м.
О 14:14 вогнеборці локалізували загорання, а о 14:49 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Бердянський район: вогнеборці ліквідували пожежу у приватному житловому будинку
14 березня о 21:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Центральна в с. Азовське.
Прибувши на місце рятувальники встановили, що в кімнаті одноповерхового житлового будинку горять домашні речі та перекриття даху на площі 45 кв.м.
21:50 вогнеборці локалізували займання, а о 23:46 – повністю ліквідували.
Як з’ясувалось, на момент виникнення пожежі у будинку знаходилися власники оселі. Господарі помітивши загорання самостійно покинули приміщення та викликали рятувальників.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Прогноз погоди на 15 березня 2019 року
по Запорізькій області
Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 7-9° тепла.
Прогноз погоди на 16 – 17 березня 2019 року.
16.03.19 – Хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень місцями 15-20 м/с, температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла.
17.03.19 – Хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.