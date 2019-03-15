За січень-лютий аудитори Запоріжжя забезпечили відшкодування втрат на суму понад 10,4 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за два місяці поточного року забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму понад 10,4 млн гривень. Зокрема, надійшло до бюджетів та підприємств 6,4 млн грн, відшкодовано 3,1 млн грн незаконних витрат в бюджетних установах та організаціях, понад 905 тис. грн нецільових витрат державних ресурсів.
За вчинені фінансові порушення 3 посадові особи перевірених об’єктів притягнуті до адміністративної відповідальності. До установ, які допустили порушення бюджетного законодавства, застосовано 6 заходів впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшено бюджетних асигнувань.
За переданими матеріалами заходів державного фінансового контролю правоохоронні органи розпочали 3 досудові розслідування. Притягнуто до дисциплінарної відповідальності 5 посадових осіб.
Керівники місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій за підсумками контрольних заходів прийняли 9 управлінських рішень та врахували 22 пропозиції за результатами державних фінансових аудитів.
Окрім того, попереджено порушень законодавства у сфері закупівель на суму 39 млн гривень. Зокрема, відмінено 17 процедур закупівель та розірвано 4 договори.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області