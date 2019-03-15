Запорізькі митники порушили 33 справи за недотримання митних правил

Співробітники Запорізької митниці ДФС у цьому році в ході проведення аналітично-пошукових заходів виявили 33 випадки недотримання митного законодавства. Стосовно громадян та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності заведені справи на суму 13,9 мільйона гривень, що майже вдвічі більше, ніж у січні-лютому 2018 року.
За два місяці 2019 року фахівці митниці розглянули 21 матеріал про порушення митних правил, у результаті щодо правопорушників застосовані штрафні санкції на суму понад два мільйони гривень.
За цей час судові органи винесли рішення у 13 справах, відповідно до яких конфісковано предметів правопорушень загальною вартістю 1,2 мільйона та накладені штрафи на суму 5 мільйонів 858 тисяч гривень.
Запорізька митниця ДФС