Бліц-опитування:А що особисто ви робите для захисту навколишнього природного середовища ?

1.Cергій, програміст:
-Мабуть найбільша загроза довкіллю становить засмічування. Має бути відповідальність кожного. А в нас навпаки панує думка «якщо всі так роблять то і мені можна. Кожен має зрозуміти, що від нього особисто залежить все.
2.Ірина, інженер:
-Від кожного залежить хоча б не смітити, слідкувати за собою, за власними домашніми тваринами. А також має бути висока соціальна активність громадян, аби вимагати від керівництва міста та області певних потрібних дій.
3.Ігор, студент:
– Я кожного року виходжу із друзями на Хортицю аби по прибирати сміття, яке залишається від відпочивальників, збираємо все у пакети, потім її вивозять на смітник.
4.Оксана, студентка:
-Ми прибираємо територію, що прилягає до університету, і ще робили виставу на екологічну тему до дня довкілля.
5.Тетяна, вихователь дитячого садка:
-Я завжди сортую вдома сміття перед тим як викинути його, і складаю у різні пакети. Шкода що допоки в місті немає окремих контейнерів. Також збираю вдома використані батарейки та відношу до пункту прийому