Бліц-опитування: Що саме може спонукати вас встати на захист рідної землі – піти добровольцем на фронт?

1. Віталій Мазур, колишній військовий:
-Потрібну військову підготовку я маю. Якщо виникне пряме масштабне військове втручання, тобто справжня велика війна, то в мене є координати певного командира, під керівництвом якого я готовий воювати. Тоді зв’яжуся з ним і буду діяти.
2.Андрій, веб-дизайнер:
-Якщо Батьківщина покличе, тоді треба буде ставати до лав ЗСУ, або ж Нацгвардії і виконувати власний обов’язок.
3.Борис, юрист:
-Строкову службу я пройшов. Але армія це не зовсім моє. Ну хіба що у разі острої потреби, якщо мобілізують, тоді звичайно доведеться воювати.
4.Володимир, лікар, м. Київ:
-Як лікар, я військовозобов’язаний. Тобто я завжди готовий відправитися на фронт, як лікар, як хірург, можливо у складі польового госпіталю.
5.Максим, студент:
-Я не знаю, здається що з мене не дуже гарний захисник вийшов би. Я цілком мирна людина. Ну хіба що листівки клеїти ніччю, і фарбою писати на стінах якісь образливі для окупантів речі?