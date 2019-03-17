У Запорізькій області рятувальники ліквідували 23 пожежі в екосистемах

16 березня вогнеборці ліквідували 23 пожежі в екосистемах. На ліквідацію всіх займань залучалось 28 одиниць спецтехніки та 99 рятувальників. Полум’ям заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 9,3 га.
В усіх випадках вогнеборці вчасно приборкали полум’я та запобігли його розповсюдженню на більш значну територію. Причини займань встановлюються. За фактом подій відповідні органи ведуть розслідування.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час прибирання рослинних залишків на дачі та на відкритих територіях.
м. Запоріжжя: рятувальники вивели із задимленої квартири жінку
17 березня о 00:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про задимлення в квартирі на першому поверсі багатоповерхового будинку по вул. Вроцлавській Заводському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на кухні стався термічний розклад їжі. Вогнеборці відключили плиту та відчинили вікна для провітрювання. Бійці ДСНС вивели із квартири власницю на свіже повітря. Після огляду лікарями 65-річна врятована від госпіталізації відмовилася.
Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
Запорізька область: піротехніки ДСНС за добу знешкодили 43 одиниці ВНП часів минулих війн
16 березня групою розмінування АРЗ СП м. Запоріжжя вилучено та знешкоджено мінометні міни калібру 81 мм – 34 одиниці, мінометні міни калібру 51 мм – 9 одиниць, часів минулих війн, який виявили громадяни під час проведення польових робіт поблизу с. Завітне Михайлівського району.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності (НМЯ І)
Вночі та вранці 17 березня у місті Запоріжжя, на території Запорізької області та на Азовському морі очікуються пориви північно-західного вітру 15-20м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Прогноз погоди на 17 березня 2019 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, вночі дощ, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, вночі дощ, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.
Прогноз погоди на 18 – 19 березня 2019 року.
18.03.19 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 м/с, температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 10-15° тепла.
19.03.19 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 10-15° тепла.