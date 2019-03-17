Запорізькі рятувальники завітали до Люцернянського навчально-виховного комплексу

15 березня запорізькі рятувальники завітали до учнів та вихованців Люцернянського навчально-виховного комплексу Вільнянського району. Всього в закладі навчається близько 200 учнів та 60 дошкільнят.
Працівники ДСНС розповіли дітям про небезпеку, яку таїть в собі вогонь та про те, що ігри з ним дуже небезпечні. Разом повторили номер телефону Служби порятунку «101», окремо наголосили про заборону самостійно без дорослих користуватися електропобутовими приладами та сірниками.
Вогнеборці наочно продемонстрували дітям спеціальну пожежну техніку і бойове спорядження, подачу води та піни зі стволів.
Учні виявилися дуже допитливими. Вони задавали багато запитань і отримували на них відповіді, з задоволенням розглядали аварійно-рятувальну техніку та знайомились з роботою рятувальників.