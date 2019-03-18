На Запоріжжі кількість планових податкових перевірок зменшилась на 28 відсотків

За січень-лютий 2019 року аудитори фіскальної служби регіону провели 83 документальні перевірки, з яких – 21 планову, 62 позапланові та 33 фактичні. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з відповідним періодом минулого року кількість планових контрольно-перевірочних заходів зменшилась на 28 відсотків, позапланових – на 2 відсотки, а фактичних – на 52 відсотки.
За результатами перевірок до бюджету донараховано податкових зобов’язань на суму 38,6 мільйона. Із донарахованих сум платники узгодили 75,4 відсотка. На даний час вони вже сплатили до бюджету 6,6 мільйона.
Крім того, з початку року здійснено 20 позапланових перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. За виявлені порушення вимог валютного законодавства донараховано пені і штрафні санкції на загальну суму 396,4 тисячі гривень, з яких узгоджено майже 375 тисяч.
У 2019 році підвищився рівень “плановості контролю”. Тобто, акцент зміщений на збільшення кількості планових, обґрунтованих відповідно до ризикоорієнтованої системи, перевірок. Податковий аудит здійснюється за наявності у платника ризиків несплати податків, перелік яких затверджено відповідним наказом Міністерства фінансів України.
Нагадаємо, з графіком податкових перевірок на 2019 рік та переліком суб’єктів господарювання, які будуть охоплені податковим аудитом, можна ознайомитись на сайті фіскальної служби: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/362017.html.
Головне управління ДФС у Запорізькій області