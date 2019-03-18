СІЧЕСЛАВНА ОБИРАЄ НАКРАЩИХ

Серед запорізьких театрів, які представили свої вистави та борються за призи «Січеславни-2019», академічного музично-драматичного ім.Магара не значиться.
Олена Гречана
Напередодні Міжнародного дня театру запорізькі митці традиційно готуються до участі у ХХVІ фестивалі-конкурсі «Січеславна-2019», де поборються за вищу театральну нагороду Придніпров’я.
Організатором фестивалю-конкурсу виступає Дніпропетровське міжобласне відділення Національної спілки театральних діячів України. У конкурсі щороку беруть участь театральні колективи Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Кам’янського та інших міст.
Цього року свої нові вистави представили провідні театральні колективи нашої області. Запорізький муніципальний театр танцю (на сцені концертного залу ім. М.І. Глінки) «Тіні забутих предків» за твором М. Коцюбинського режисер Андрій Романов
Запорізький обласний театр ляльок В. Довлетов «Веселі історії барона Мюнхгаузена»
режисер-постановник Олег Лубенець та «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат» за мотивами української народної казки режисер-постановник Марія Власова.
Запорізький муніципальний театр-лабораторія «VIE» «Я. Зая» чорна комедія за п’єсою
В. Ченського «Как избавиться от мертвой собаки воскресним вечером» режисер Андрій Романов та «Ответка@UA» моно-бомба за п’єсою Неди Неждани режисер Наталія Мостопалова-Гапчинська, у головній ролі Анна Міронова
Запорізький академічний обласний театр юного глядача С. Стивенс «Загадкове нічне вбивство собаки», режисер-постановник заслужений діяч мистецтв України Геннадій Фортус.
Слід зауважити, що колектив Запорізького академічного музично-драматичного театру ім. Магара цього року участі у конкурсі не бере. Можливо через те, що жодного з власних доробків не може представити на суд прискіпливого журі конкурсу, щоб не визвати шквал фахової критики. Адже за рік театр не подарував своєму глядачу жодної гідної вистави- такої, щоб відповідала сучасним театральним трендам і режисерським інноваціям.
Церемонія нагородження переможців та номінантів фестивалю-конкурсу відбудеться у м. Дніпро 25 березня 2019 року.
СІЧЕСЛАВНА ОБИРАЄ НАКРАЩИХ
Серед запорізьких театрів, які представили свої вистави та борються за призи «Січеславни-2019», академічного музично-драматичного ім.Магара не значиться.