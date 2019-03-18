У Запорізькій області вогнеборці ліквідували пожежу господарчої споруди

17 березня о 19:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Українська в селі Кам’яне Вільнянського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить господарча споруда на площі 35 кв.м.
О 19:58 вогнеборці локалізували загорання, а о 20:17 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу у складському приміщенні
17 березня о 04:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території ТОВ «Агротехсервіс» по вул. Шевченко в м. Гуляйполе.
Прибувши на місце рятувальники встановили, що в приміщені складу горять топливні брикети на загальній площі 200 кв.м.
06:10 вогнеборці локалізували займання, а о 06:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.