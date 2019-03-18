«КП «Водоканал» інформує мешканців Запорізького (крім смт. Балабине, смт. Кушугум, смт. Малокатеринівка), Вільнянського, Новомиколаївського районів Запорізької області, які отримували послуги з централізованого водопостачання та водовідведення від КП «Водоканал», що 30.04.2019р. закінчується термін дії договору позички, укладеного між КП «Водоканал» та КП «Облводоканал» Запорізької Обласної ради.
З метою подальшого отримання вищезазначених послуг КП «Водоканал» пропонує мешканцям звертатись до ліцензіату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, яким у Запорізькій області є КП «Облводоканал» ЗОР.