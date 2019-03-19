Бразерленд: війна в Україні

Із того часу, як протести у Києві усунули від влади президента Віктора Януковича у лютому 2014 року, Східну Україну сколихнуло сепаратистське повстання за російської підтримки, що переросло у повноцінну війну в Донецькій та Луганській областях, промисловому регіоні відомому під назвою Донбас.
Через майже п’ять років війна не стихає, навіть зайшовши у глухий кут, приносячи нові й нові смерті та поранення. Для мирних жителів, які живуть біля контактної лінії або на непідконтрольній Україні території, конфлікт – це як погода, некерована реальність життя, яка формує повсякденне існування. Кожен найкращим чином продовжує свою справу з відтренованим почуттям нормальності.
Для солдатів з обох сторін, ентузіазм воювати, підживлений чи то пропагандою, чи патріотизмом, стримується виснажливою працею та жахами виживання.
Я фотографував війну та мирне життя навколо неї, починаючи з перших днів у квітні 2014 року, і був одним з небагатьох фотографів, які постійно працювали з обох сторін. Моя картина підкреслює безглузду абсурдність властиву збройному конфлікту, потрясіння від немислимого зіставлене з абсолютно повсякденним. Якщо щось і зрозуміло, так це те, що війна реальна, і може статися де завгодно.
БРЕНДАН ХОФФМАН