Інноваційне озброєння – контрбатарейний радар

Контрбатарейної радар від запорізького НВК “Іскра” увійшов в ТОП-5 розробок минулого року, повідомляє прес-служба Концерну «Укрборонпром». Станцію 1Л220УК вперше показала на параді до Дня Незалежності України в минулому році. Контрбатарейної радар 1Л220УК може фіксувати на відстані десятків кілометрів точне місцезнаходження ворожих гармат, мінометів, реактивних систем залпового вогню, а також ракетних комплексів протиповітряної оборони і тактичних ракет. Це дозволяє отримувати точні координати для удару у відповідь, а також проводити коригування вогню власної артилерії. Радар також веде спостереження за повітряним простором, виявляючи безпілотники і авіацію противника. За своїми можливостями ця станція значно перевищує аналоги, які зараз знаходяться на озброєнні Збройних Сил України.