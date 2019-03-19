Кошти на житло для переселенців

В об’єднаних територіальних громадах області за підтримки Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ) буде впроваджений проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ VI ». Його мета- підтримка інфраструктурних заходів в громадах, де висока частка внутрішньо-переміщених осіб. На таких територіях передбачається створення для них житла і ремонт об’єктів соціальної сфери – шкіл, дитячих садків. В рамках конкурсу будуть відібрані об’єкти, в яких можна створити умови для проживання переселенців (житлові будинки, гуртожитки та інші об’єкти для проживання). Громада, в якій буде відібрано житловий об’єкт для проживання ВПО, має право вибрати ще один об’єкт соціальної інфраструктури (дитячий садок або школу) для відновлення або ремонту за рахунок коштів гранту уряду Німеччини для створення додаткових місць і поліпшення умов надання послуг.