15 березня в готелі «Театральний» відбулася конференція «Медіація і діалог в громаді: досвід сьогодення та перспективи розвитку».
Присутні активісти, представники громадських організацій, місцевої влади, психологи, внутрішні переселенці, освітяни Запоріжжя та області ділилися досвідом поширення інструментів медіації, діалогу, примирення та ненасильницької комунікації в суспільстві.
Для присутніх фахівців було важливо обговорити напрямки для подальшої роботи, ефективного спілкування і ввзаємодії представників державних та недержавних організацій відносно іноваційних підходів в роботі з конфіктами в розрізі різних соціально значущих сфер сучасного суспільного життя.
Конференція відбулася в рамках проектів “Зміцнення місцевої самоорганізації та соціальної згуртованості громад у східному та південному регіонах України” та “Простір для медіації та діалогу в Запоріжжі для людей, які постраждали від конфлікту на Сході України” благодійного фонду «Карітас Запоріжжя».
Довідка:
Благодійний фонд “Карітас Запоріжжя” є представництвом МБФ “Карітас України” і розташовується за адресою м.Запоріжжя, вул.Семафорна, 8.
Карітас (від лат. “caritas” – милосердя, самовіддана безкорисна любов) – це міжнародна мережа благодійних організацій, що є конфедерацією 165 національних організацій. Ціль, що об’єднує всі Карітаси – розвиток громадянського суспільства і солідарності, захист людських прав і діяльність в сфері соціальної політики. Місією Карітасу України є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей. Метою Карітасу України є розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання.
З повагою,
відділ коммунікацій благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя»