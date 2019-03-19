На Запоріжжі підприємства перерахували майже 80 мільйонів гривень “екоподатку”

У січні-лютому поточного року від суб’єктів господарювання Запорізької області надійшло 79,9 мільйона гривень екологічного податку, (без показників великих підприємств, що перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 9 мільйонів.
Із загальної суми до державного бюджету спрямовано 36,2 мільйона, що на 4,4 мільйона або на 14 відсотків більше, ніж торік, до місцевих бюджетів – 43,7 мільйона, це на 4,6 мільйона або на 12 відсотків перевищує рівень січня-лютого 2018 року.
Найбільші платежі забезпечили підприємства м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – більш ніж 66 мільйонів, майже 7 мільйонів сплатили суб’єкти господарської діяльності Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів, від виробництв м. Запоріжжя надійшло 3,5 мільйона.
Усього в регіоні зареєстровано 2707 підприємств-платників екологічного податку, які здійснюють викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, у водні об’єкти, а також розміщують, утворюють або зберігають радіоактивні відходи тощо.
Головне управління ДФС у Запорізькій області