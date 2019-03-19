Робоча зустріч щодо виконання боржниками суспільно корисних робіт

В рамках реалізації державної політики щодо посилення відповідальності боржників за несплату аліментів, 15 березня філією Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області проведена робоча зустріч з начальником Управління державної виконавчої служби Головного територіального управляння юстиції у Запорізькій області Інною Панчук і керівниками районних відділів Державної виконавчої служби ГТУЮ в Запорізькій області. До участі були запрошені співробітники підрозділів філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області, Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, Запорізького окружного адміністративного суду, Запорізької обласної прокуратури, Управління з питань праці Запорізької міської ради, суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя та адвокати.
Під час робочої зустрічі учасники обговорили проблемні питання виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» та визначили шляхи вирішення проблемних питань.
В Україні у 2018 році підрозділами пробації виконувалось 3027 судових рішень щодо суспільно корисних робіт, яких 100 – в Запорізькій області. Станом на 13 березня 2019 року до підрозділів пробації Запорізької області надійшло на виконання 48 судових рішень щодо виконання суспільно корисних робіт. Найбільше рішень винесено Більмацьким, Гуляйпільським, Пологівським та Хортицьким районними судами м.Запоріжжя та Запорізької області. На сьогодні 42 особи відпрацювали суспільно корисні роботи.
Суспільно корисні роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких та перелік об’єктів, на яких порушники повинні виконувати ці роботи, визначає відповідний орган місцевого самоврядування. Суспільно корисні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від ста двадцяти до трьохсот шістдесяти годин і виконуються не більше восьми годин, а неповнолітніми – не більше двох годин на день. Суспільно корисні роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами I або II групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.
Даний вид робіт правопорушник виконує у вільний від роботи чи навчання час. За виконання суспільно корисних робіт порушнику нараховується плата за виконану ним роботу. Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці.
Філія Державної установи “Центр пробації” в Запорізькій області