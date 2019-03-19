У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу на території Центрального ринку міста

19 березня о 07:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території Центрального ринку по вул. Жуковського в Олександрівському районі міста виникла пожежа.
За підвищеним номером виклику за вказаною адресою прибули 8 одиниць техніки та 32 чоловіка особового складу. Як з’ясувалося на місці події, на території ринку горять торгівельні кіоски на площі 80 кв. м.
Завдяки оперативним діям підрозділів, вдалось не допустити поширення пожежі на більш значну площу та врятувати від вогню близько 22 торгових кіосків, які знаходились поруч.
Вже о 07:50 бійці ДСНС локалізували загоряння, а о 08:05 – повністю ліквідували, провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Під час надзвичайної події ніхто не постраждав.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.