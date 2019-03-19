17 березня громадянин Туреччини під час оформлення пасажирів рейсу “Запоріжжя-Стамбул” самостійно обрав для проходження контролю “зелений коридор”. За зеленою смугою митний контроль здійснюється у спрощеному порядку без заповнення митної декларації, і цим шляхом прямують ті пасажири, які не мають при собі заборонених або обмежених до транспортування предметів. Однак, під час проведення митного контролю співробітники Запорізької митниці ДФС виявили в іноземця 2 старовинні монети з металу жовтого кольору, які знаходились у ручному багажі без ознак приховування.
На дані предмети пасажир не мав ані дозвільних документів, ані експертних висновків мистецтвознавця. Ці предмети обмежені до переміщення через митний кордон України відповідно ст. 373 МКУ, Закону України від 21 вересня 1999 року №1068 “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” та Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України від 22 квітня 2002 року за № 258.
Таким чином, громадянин Туреччини порушив порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, а саме перемістив «зеленим коридором» предмети, що обмежені законодавством України до такого переміщення без дозвільних документів. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.
У турецького пасажира в міжнародному аеропорту “Запоріжжя” знайшли старовинні монети
17 березня громадянин Туреччини під час оформлення пасажирів рейсу “Запоріжжя-Стамбул” самостійно обрав для проходження контролю “зелений коридор”. За зеленою смугою митний контроль здійснюється у спрощеному порядку без заповнення митної декларації, і цим шляхом прямують ті пасажири, які не мають при собі заборонених або обмежених до транспортування предметів. Однак, під час проведення митного контролю співробітники Запорізької митниці ДФС виявили в іноземця 2 старовинні монети з металу жовтого кольору, які знаходились у ручному багажі без ознак приховування.