Вечір ідей. Розмова з Дмитром Данченком «Як розвиток культури впливає на привабливість міст»

Книгарня «Є» запрошує на розмову з Дмитром Данченком «Як розвиток культури впливає на привабливість міст» в рамках проекту «Вечір ідей». Захід відбудеться 21 березня. Початок – о 18:30.
Культура та міста пов’язані нерозривно, адже саме культура лежить в основі міського облаштування та соціальної моделі суспільства. Під культурою розуміють будь-яку людську думку та діяльність, накопичення суспільством знань, навичок та вмінь. На яскравих прикладах з історії та сучасності ми розглянемо, як культура змінює образ міст, а також спільно обговоримо шляхи розвитку культури в рідному місті. Приходь, пізнавай, поділися думкою!
Зустріч проводить Сер Дмитро Данченко, наш співвітчизник із Запоріжжя, який отримав іспанський благородний титул Caballero за внесок в культурний розвиток Іспанії. Дмитро кілька років живе в Іспанії, де проводить культурні події і створює «розумні» міста.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 137.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.