Викладачі та студенти ЗНУ візьмуть участь у Марафоні франкофонії

Дата: 20 березня
Час: 9.30
Місце проведення: вул. Жуковського, 66б (навчальний корпус № 2), ауд. 224
Викладачі та студенти факультету іноземної філології ЗНУ приєднаються до Марафону Франкофонії, що проводиться вишами України за сприяння Посольства Франції в Україні у відеорежимі.
Довідка:
Із кожним роком все більше й більше країн приєднуються до святкування днів Франкофонії в Україні. Цього року фестиваль відбудеться з 16 до 24 березня у багатьох містах України. Дні Франкофонії-2019 проходять під знаком року французької мови в Україні.
Координаторами Марафону франкофонії стали декан факультету іноземної філології ЗНУ, доцент Галина Морошкіна, завідувач кафедри романської філології і перекладу ЗНУ, доцент Ірина Шаргай.
У заході візьмуть участь студенти факультету іноземної філології, старшокласники запорізьких шкіл, усі шанувальники французької мови в Запоріжжі.
На них чекає багато цікавих інтерактивних конкурсів, можливість більше дізнатися про Францію та вдосконалити своє знання французької мови.
Телефон для довідок: 289-12-09, 289-12-56