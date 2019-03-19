У червні розпочнеться робота над новою серією знімків для соціального проекту «Сильні духом». Це унікальний фотопроект, головними моделями якого є люди з інвалідністю. Вони перевтілюються в образи відомих людей, акторів, казкових персонажів, але при цьому не приховують свої фізичні особливості. Головна мета – пробудити в суспільстві толерантне ставлення до людей з інвалідністю та допомогти їм повірити в свої сили.
Авторкою проекту та активною його учасницею є запорізька художниця Мар’яна Смбатян.
Мар’яна наголосила, що цей проект буде всеукраїнським. Взяти участь у ньому зможуть 10 моделей з інвалідністю з інших міст України. Раніше такої можливості не було через проблему з проживанням. Цього разу соціальний проект підтримала міська влада, яка забезпечить проживання 10 моделей та їх супроводжуючих у Запоріжжі.
Наразі Мар’яна шукає моделей з інвалідністю, фотографів, візажистів та перукарів для зйомок. Усім бажаючими взяти участь у проекті «Сильні духом у казці» слід звертатися за телефонами: (066) 370-69-21 и (097) 318-51-60.
Запоріжжя – новий проект Сильні духом
У червні розпочнеться робота над новою серією знімків для соціального проекту «Сильні духом». Це унікальний фотопроект, головними моделями якого є люди з інвалідністю. Вони перевтілюються в образи відомих людей, акторів, казкових персонажів, але при цьому не приховують свої фізичні особливості. Головна мета – пробудити в суспільстві толерантне ставлення до людей з інвалідністю та допомогти їм повірити в свої сили.